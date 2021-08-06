Байден про штурм Капітолію: це спроба силового захоплення влади

Президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію насильницькою спробою захопити владу. Про це він заявив, виступаючи в Білому домі з промовою, присвяченій церемонії нагородження поліцейських, які захищали місце перебування Конгресу, повідомляє Лента.Ру.

"Давайте не забувати, що це було. Це була насильницька спроба потоптати волю американського народу, домогтися влади за всяку ціну, замінити виборчий бюлетень грубою силою" , - підкреслив глава американської держави.

Байден нагородив поліцейських Золотими медалями Конгресу США - вищою нагородою законодавчого органу і підписав відповідний документ. Раніше в березні ініціативу схвалила Палата представників, а 3 серпня - Сенат. Президент зазначив, що їх героїзм не повинен бути забутий, а історію не можна переписувати.