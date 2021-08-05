Тим, хто перехворіли на COVID-19 можна відразу вакцинуватися - Ляшко

Людям, які перехворіли на коронавірус, можна вакцинуватися відразу після одужання, чекати пів року не потрібно. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі Україна 24, повідомляє Ліга.net.

"Коли ми тільки починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення приблизно через шість місяців після перенесеного захворювання. Але ми говорили, що ця рекомендація дається в умовах обмеженого доступу до вакцин" , - сказав Ляшко, пояснивши, що того хто одужав пів року захищає отриманий під час хвороби імунітет.

Зараз МОЗ рекомендує тим, хто перехворів на COVID-19 вакцинуватися відразу після того, як пропадуть симптоми коронавірусу.