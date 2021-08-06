Американцям порекомендували не відвідувати РФ і Крим

Госдепартаме нт США 5 серпня порадив американцям утриматися від поїздок до Росії, залишивши в силі опубліковані раніше рекомендації, повідомляє Лента.Ру.

"Держдепартамент продовжує радити не подорожувати в Росію" , - заявили у відомстві. Там порекомендували, зокрема, не відвідувати Кавказ, включаючи Чечню і гору Ельбрус.

На думку Держдепу, там існує ризик «тероризму, викрадення людей і цивільних заворушень». Також Вашингтон порадив громадянам США утриматися від поїздок до тимчасово окупованого Криму «в зв'язку з окупацією Росією української території».