Названо найбільш стійкі місця перед світовим колапсом

Найкращим місцем для виживання в умовах глобального колапсу в світі може стати Нова Зеландія. Ця суверенна острівна держава в південно-західній частині Тихого океану розташована на двох великих островах – Північному й Південному, а також ще близько 600 маленьких острівців, повідомляє Обозреватель.

Саме їх, де спостерігається помірний клімат, визнали найкращими за стійкістю в разі виникнення "небезпечного стану" для індустріальної цивілізації. Такого висновку дійшли вчені, їхня наукова робота опублікована на Sustainability.

Зазначимо, що Ісландія, Британія, Тасманія та Ірландія також потрапили до списку найкращих місць, де можна пережити глобальний колапс суспільства.

Нова Зеландія очолила список кращих місць для виживання на планеті

На межі такого, на думку дослідників, нині перебуває вся людська цивілізація. "Небезпечний стан" виник через сформоване високо взаємопов'язане та енергоємне суспільство, а також шкоду, завдану навколишньому середовищу людьми.

Вчені вважають, що колапс можуть спровокувати різні потрясіння. Серед таких вони назвали велику фінансову або кліматичну кризу, глобальні руйнування для природи або вірусну пандемію, яка буде серйознішою за COVID-19, або ж їхня комбінація.

Нова Зеландія. Джерело: Google-карта

Щоб з'ясувати, які ж країни зможуть стати найбільш стійкими до подібного глобального колапсу, вони оцінили їх за кількома критеріями. Серед пріоритетних були такі: здатність вирощувати продукти для населення, вміння захищати кордони від небажаної масової міграції, а також можливість підтримувати електрику і низку виробничих потужностей.

До списку найкращих місць для виживання на Землі потрапила і Британія

З огляду на це, на перше місце було винесено острови, як у Новій Зеландії, де спостерігається помірний клімат і в більшості низька щільність населення.

Вчені заявили, що їхнє дослідження виявило чинники, які країни повинні покращити, щоб підвищити стійкість до потрясінь. Оскільки глобалізоване суспільство, яке цінує економічну ефективність, підриває цю стійкість, а резервні потужності необхідні в продовольчому та інших життєво важливих секторах.

Ісландія, Ірландія й Тасманія теж увійшли до списку

Водночас наголошується, нібито мільярдери вже купують землю для побудови бункерів у Новій Зеландії, готуючись до можливого апокаліпсису.

Професор Аледо Джонс із Інституту глобальної стійкості при Університеті Англії Раскін (Британія) вказав, мовляв, самі дослідники здивувалися тому, що ця острівна держава потрапила до їхнього списку.

Природа Ірландії

Хоча підкреслюється, що хороші результати щодо стійкості до глобальної кризи показала і Британія. На думку фахівців, ця країна густонаселена і традиційно займається виробництвом на аутсорсингу (використання зовнішнього джерела і/або ресурсу), вона володіє не найшвидшим темпом в освоєнні відновлюваних джерел енергії та на сьогодні виробляє тільки 50% власної їжі.

Тасманія

"Але у неї є потенціал протистояти ударам" , – сказали дослідники, додавши, що за Британією в їхньому списку йдуть Ісландія, Ірландія і Тасманія.