Захист Чауса вирішив оскаржити домашній арешт екс-судді

Захист екссудді Миколи Чауса, якого відправили під цілодобовий домашній арешт, буде оскаржувати це рішення суду. Адвокати вивчають документи слідства, повідомляє Новое время.

Про це заявив адвокат Чауса Ростислав Кравець в Telegram. Він підкреслив, що 5 серпня спілкувався зі своїм клієнтом. У підсумку вони вирішили оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду.

Наразі сторона захисту вивчає документи від досудового слідства і надалі ухвалюватиме рішення.