На хабарі спіймали одного з начальників "Львівської залізниці"

СБУ викрила ще одну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Начальника відділу проведення закупівель «Львівської залізниці» викрили в отриманні відкатів від закупівель, повідомляє Дзеркало тижня.

Для реалізації угоди її учасники штучно завищували вартість відповідної продукції. Свої «послуги» чиновник оцінював в 5-10% «відкату» від загальної суми укладеного договору. Про це інформує в четвер, 5 серпня, прес-центр СБУ.

ssu.gov.ua

Встановлено, що керівник служби закупівель і постачання однієї з регіональних філій Укрзалізниці організував корупційний механізм отримання грошей від представників комерційних структур. За неправомірну вигоду він «гарантував» сприяння в перемозі в тендерах на придбання запчастин до локомотивів.

Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича чиновника. Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникові хабаря після проведення розрахунків за договором на поставку комплектуючих на загальну суму понад 1 млн грн.

ssu.gov.ua

Зараз організатору угоди і посереднику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії за місцем проживання та в офісних приміщеннях учасників схеми в Києві і Львові.