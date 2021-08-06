У світі відчувається гострий дефіцит деревини

Ціна на деревину останнім часом різко зросла - світові компанії борються за поставки лісоматеріалів, по завершенні локдауну активно розгортаються нові будівництва, стрімко підвищуючи попит. Однак постачальники не в змозі задовольнити зростальні потреби замовників, бо в світі перестало вистачати деревини через пожежі, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує BBC, зміни клімату, що торкнулися всієї планети, призвели до аномальної спеки і, як наслідок, повсюдним пожежам. Крім того, вони спровокували поширення лісових шкідників, що винищують дерева. Це істотно збільшило навантаження на постачання будівництв деревиною. Британська Федерація торгівлі лісоматеріалами (TTF) заявила, що постачальники зараз працюють цілодобово, але задовольняють попит в країні з великими труднощами.

Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років. Великої частини продукції ринок позбавили масштабні лісові пожежі в Північній Америці. Крім того, Канада скорочує щорічні вирубки, тому що її природні ліси знаходяться під загрозою пожеж та шкідників. Девід Хопкінс, виконавчий директор TTF, називає ці події головними причинами кризи сектора.

Архітектор компанії Studio Bark, що випускає модульні дерев'яні системи, Уілф Мейнелл повідомляє, що ціна на березову фанеру зросла вдвічі, а вартість стандартних робіт їх фірми - на 25 відсотків.

Крім глобального потепління і наслідків локдауну є ще одна причина активного підвищення попиту на дерево - споруди з лісоматеріалів більш екологічні. Бетон, наприклад, є углеродомістким і завдає великої шкоди навколишньому середовищу. Міста розростаються, і архітектори і дизайнери все частіше говорять про необхідність декарбонізації житлового середовища.

Всесвітній банк прогнозує, що попит на вироби з дерева буде рости щороку на чотири відсотки наступні 30-40 років, а TTF очікує, що перебої в поставках продовжаться до кінця року.