6 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день пива, Міжнародний день "Лікарі світу за мир", Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День Хіросіми, Міжнародний день підкаблучника, повідомляє УНИАН.

В Японії - День пам'яті жертв атомного бомбардування Хіросіми, в США - День подяки фермеру, День пирога Брахама, День кульки з водою, День коктейлю "Рутбір флоат", День ворушіння пальцями ніг, День повітряних куль в небі, День свіжого дихання, День пліток, на Ямайці - День Незалежності, в Руанді - Свято врожаю "Умуганура", в Сальвадорі - Серпневий фестиваль, в Болівії - День Незалежності, в Аргентині - День навчання сільському господарству, в ОАЕ - День "сходження на престол", в Ангільї - День Конституції.

Пам'ятні дати 6 серпня, річниці та події

Щороку 6 серпня о 8 годині 15 хвилин в Хіросімі - хвилина мовчання. Склавши руки біля грудей і нахиливши голови, японці різного віку і будь-якого стану згадують про страшний день, коли на мирне місто в 1945 році була скинута атомна бомба. Пам'ятні заходи проходять і в хіросімському парку Миру, де горить Вічний вогонь біля пам'ятника жертвам бомбардування, на ньому напис - "Спіть спокійно - помилка не повториться". В результаті бомбардування були вбиті і пропали безвісти близько 200 тисяч чоловік, поранені і піддалися радіоактивному опроміненню більше 160 тисяч чоловік, до цих пір покоління японців продовжують вмирати від променевої хвороби.

А ще через три дні атомна бомба з плутонієвим зарядом такої ж потужності була скинута на інше японське місто - Нагасакі... В офіційних японських документах після цих трагедій з'явився термін "Хібакуся" (hibakushya) - потерпілий від бомбардування. Вони з часом перетворилися на касту недоторканних. Їм важко було влаштуватися на роботу, налагодити своє особисте життя: кому потрібен хворий співробітник, чоловік або дружина, в шлюбі з яким можуть народитися діти, схильні до страшних хвороб? Через 10 років після бомбардування в Хіросімі відбулася перша міжнародна конференція за заборону атомної і водневої зброї, а в 1985 році південна частина Тихого океану була оголошена без'ядерною зоною - договір Раротонга.

У 1889 році був проведений останній бій без рукавичок між двома американськими боксерами Джоном Салпіваном і Мітчелом Кіпрайвіппом. Нові "Правила боксу в рукавичках" були розроблені і видані в 1865 році маркізом Джоном Дугласом Квінсбері і журналістом Джоном Чемберсом. Тим не менш, "епоха голих кулаків" тривала ще чверть століття. З 1920 року бокс став олімпійською дисципліною, його популярність стрімко зростала. Як результат - з 2018 року відзначається свято, присвячене цьому виду спорту, - Міжнародний день боксу.

У 1932 році відкрився перший Венеціанський кінофестиваль.

У 1991 році з'явився перший інтернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) почав своє існування набагато раніше – в 1989 році, коли британський вчений Тім Бернерс-Лі, який працював в європейській лабораторії з ядерних досліджень, вперше опублікував ідеї про створення всесвітньої комп'ютерної мережі. Детальна розробка проекту почалася через рік, коли Тім отримав доступ до комп'ютера NeXT, який став першим інтернет-сервером і браузером.

У 1981 році в США стався наймасштабніший страйк авіадиспетчерів. Профспілка цих "служителів неба", незадоволена пропозицією уряду про підвищення заробітної плати всього на 11,4%, вимагаючи подальших поступок, оголосила загальнонаціональний страйк. Тодішній президент Рональд Рейган зажадав від диспетчерів негайно вийти на роботу, і коли вони не підкорилися, одним махом звільнив 11 300 чоловік. Пізніше назад на роботу були прийняті тільки 600 осіб. За час страйку збитки американських авіаперевізників склали 200 млн доларів. Після інциденту Рейган підписав указ, що забороняє страйки співробітників держструктур.

У 2012 році марсохід "Кьюріосіті" виконав посадку на Марс.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 серпня вшановує пам'ять двох святих - Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича. Інші назви свята: "Зажинки", "Борис-і-Гліб - поспів хліб", "Палікопна".

Що сьогодні не можна робити

Не можна важко фізично працювати. Також сьогодні не можна рубати ліс для будівництва.

Прикмети на 6 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

роса не висихає - до грози;

качки і гуси змащують свої пір'я жиром, а курчата не відходять від квочки - чекайте негоду;

чайки часто на воду сідають - до дощу;

мухи прокидаються рано і починають гудіти - перед сухою погодою, тихо сидять - перед дощем.

Іменини 6 серпня

Іменини у Бориса, Гліба, Івана, Романа, Христини, Анатолія та Миколи.