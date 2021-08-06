Зеленська: найяскравіші та найелегантніші образи першою леді України

Нинішня перша леді України Олена Зеленська відома своїми яскравими й елегантними вбраннями. Вона часто вважають за краще виходити на публіку у вишуканих сукнях або костюмах, ﻿доповню образи стильними аксесуарами, макіяжами та зачісками, повідомляє Обозреватель.

Зеленська найчастіше обирає класичні вбрання вільного крою. Вона любить з'являтися на публіці в костюмах, які поєднує з кедами, туфлями-човниками, черевиками. Варто зазначити, що дружина президента віддає перевагу в одязі пастельним кольорам.

Окрім того, Зеленській подобаються всі відтінки коричневого. Вона доповнює такі образи стильними аксесуарами: сережками, ланцюжками та перснями.

Також першу леді України часто можна побачити в поєднанні чорного з білим одязі. До того ж вона також намагається обирати брюки вільного крою і подовжені піджаки.

Із суконь Зеленська вважає за краще носити довжину міді й так само обирає непомітні кольори. Хоча іноді на публіці її можна побачити і в яскравих луках.

Як одягається Олена Зеленська

Вбрання Зеленської на зустрічах

Як виглядає Олена Зеленська у стильних образах

Олена Зеленська у стильних луках