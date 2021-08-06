Зеленська: найяскравіші та найелегантніші образи першою леді України
Нинішня перша леді України Олена Зеленська відома своїми яскравими й елегантними вбраннями. Вона часто вважають за краще виходити на публіку у вишуканих сукнях або костюмах, доповню образи стильними аксесуарами, макіяжами та зачісками, повідомляє Обозреватель.
Зеленська найчастіше обирає класичні вбрання вільного крою. Вона любить з'являтися на публіці в костюмах, які поєднує з кедами, туфлями-човниками, черевиками. Варто зазначити, що дружина президента віддає перевагу в одязі пастельним кольорам.
Окрім того, Зеленській подобаються всі відтінки коричневого. Вона доповнює такі образи стильними аксесуарами: сережками, ланцюжками та перснями.
Також першу леді України часто можна побачити в поєднанні чорного з білим одязі. До того ж вона також намагається обирати брюки вільного крою і подовжені піджаки.
Із суконь Зеленська вважає за краще носити довжину міді й так само обирає непомітні кольори. Хоча іноді на публіці її можна побачити і в яскравих луках.