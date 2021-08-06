Автогіганти всерйоз взялися за електрокари

Світові автогіганти по-крупному взялися за виробництво електрокарів. Аналітики Bloomberg визнали серйозними наміри компаній - тепер вони не тільки встановлюють цілі з продажу, а й інвестують в нові технології, повідомляє Лента.Ру.

Великі автовиробники пообіцяли до 2030 року забезпечити електродвигунами значну частку своєї продукції. Наприклад, Ford і Stellantis розраховують, що 40 відсотків продажів припаде на електрокари, а Volkswagen замахнувся на 50 відсотків у США та 70 - в Європі.

Однак аналітики вважають, що постановка цілей не дає гарантії їх досягнення. Інша справа - інвестиції. Під інвестиціями автогігантів маються на увазі витрати на дослідження і розробку нових технологій, а також капітальні вкладення - на розширення і переобладнання виробництва.

За підрахунками Bloomberg, п'ять найбільших автомобільних компаній США і Європи вклали десятки мільярдів доларів у виробництво електромобілів і їх технічне забезпечення - розробку систем автономного водіння і «розумних» пристроїв. Наприклад, Mercedes-Benz витратив 13,8 мільярда доларів з 46 запланованих, Ford 12,8 мільярда з 30, а Volkswagen - 28,7 мільярда доларів з 83. Причому, практично всі компанії розраховують досягти фінальної суми в найближчі п'ять років.

Амбітні цілі з продажу електромобілів укупі з величезними капітальними витратами говорять про тверде прагнення автопромисловості стати чистішим. Адже спеціально закуплене і налаштоване для виробництва конкретних моделей електрокарів дороге устаткування перепрофілювати проблематично - значить, обіцянки компаніям буде складно порушити.

До того ж електромобілі зараз мають попит, оскільки світ поступово відмовляється від дизельного палива. У Європі, наприклад, навесні 2021 електрокарів продали вдвічі більше, ніж роком раніше.

Проте, Німеччина не зуміла стримати обіцянку і вивести на дороги мільйон електромобілів до 2020 року. Цілі вдалося досягти через пів року, причому повністю від електрики працюють трохи більше ніж половина цих машин. Решта - гібриди на паливних елементах.