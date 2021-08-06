12 найпопулярніших визначних пам'яток Єгипту: гід для туриста

Багато українців люблять Єгипет через доступні дешеві пакетні тури до Червоного моря. Але мало хто подорожує в цю країну, щоб доторкнутися до багатотисячолітньої історії та побачити на власні очі велич пірамід, найбільшу пустелю світу, принади підводного світу і стародавні споруди, повідомляє Обозреватель.

У цій країні висхідного сонця дуже багато різних пам'яток, які потрібно відвідати хоча б раз у своєму житті. Далі найунікальніші з них.

1. Біла пустеля (схід Сахари)

Біла пустеля – це по суті висохле морське дно, на якому залишився товстий кальцієвий наліт і утворення химерних форм.

Площа пам'ятки – близько 300 квадратних кілометрів, а дорога від Каїра займе багато годин пустельними барханами. Але це не перешкода для тисяч туристів, які з'їжджаються сюди з року в рік.

Біла пустеля – це по суті висохле морське дно, на якому залишився товстий кальцієвий наліт.

2. Кольоровий Каньйон (Нувейба)

В Єгипті розташовується унікальний Кольоровий каньйон, аналогів якому немає в світі. Він розташований недалеко від селища Нувейба на південному сході півострова.

Каньйон являє собою безліч скель з червоного пісковика з найдрібнішими вкрапленнями граніту.

За тисячоліття вода офарбила поверхню цих утворень у різні кольори: жовтий, рожевий, синій, зелений і червоний, а також залишила неймовірні корозійні візерунки.

Аналогів Кольоровому каньйону немає ніде в світі. Джерело: Тонкощі туризму

3. Національний заповідник Рас-Мохаммед (Шарм-ель-Шейх)

На півдні Синайського півострова розмістився найвідвідуваніший туристами національний парк Єгипту. Він розташовується всього в 25 кілометрах від Шарм-ель-Шейха.

Парк являє собою гарні пляжі узбережжя, які покривають мангові зарості. Там мешкає безліч різнокольорових птахів, а у воді – понад 150 видів коралів і рідкісні види риби.

Національний заповідник Рас-Мохаммед розташовується в 25 кілометрах від Шарм-ель-Шейха

4. Музей старожитностей (Луксор)

Цей музей розташований на березі Нілу в Луксорі – відомому давньоєгипетському місті.

Серед експонатів – артефакти давньоєгипетського і ранньохристиянського періодів, серед яких статуя Аменхотепа III, мумії Рамзеса I і Яхмоса I, алея сфінксів.

Музей старожитностей розташований на березі Нілу в Луксорі – відомому давньоєгипетському місті.

5. Монастир святої Катерини і гора Мойсея (Шарм-ель-Шейх)

Це одна з найголовніших визначних пам'яток поблизу Шарм-ель-Шейха. Монастир розташований біля гори Синай, на якій Мойсей, за переказом, отримав заповітні скрижалі з 10 заповідями.

На території монастиря є музей з християнськими іконами, манускриптами, мозаїками і стародавніми рукописами. На саму гору також можна піднятися, подолавши близько 4000 ступенів.

Монастир святої Катерини і гора Мойсея розташовуються в туристичному містечку Шарм-ель-Шейх. Джерело: Wikimedia

6. Палац Монтаза (Олександрія)

Палацовий комплекс Монтаза – це не типова пам'ятка Єгипту. Палац і сад на 150 гектарів на узбережжі Середземного моря побудували не під час правління фараонов, а на початку XX століття.

Це колишня резиденція президента Єгипту Самамліка і музей з прилеглим ландшафтним парком і лісовим заповідником.

Палацовий комплекс Монтаза – це не типова пам'ятка Єгипту.

7. Маншият-Насир (околиця Каїра)

Маншият-Насир відомий серед туристів як місто сміттярів, оскільки над ним вічно стоять стовпи диму, повітря важке і смердюче, а вулиці схожі на сцени з фільму про постапокаліпсіс.

Місцеві жителі, вони ж заббаліни, з минулого століття заробляють на життя сортуванням відходів. Все, що можна перепродати і полагодити, заббаліни забирають собі в квартири. Органіку залишають свиням, які тут вільно гуляють вулицями.

Маншият-Насир – одне з найдивніших міст світу. Джерело: Рikabu

8. Колоси Мемнона (Луксор)

Колоси Мемнона – це дві монументальні кам'яні фігури, що зображують сидячого фараона Аменхотепа III. Колись на цьому місці був храм, але він не зберігся до наших років.

Сюди з'їжджаються туристи під час сезону польотів на повітряних кулях. Саме тоді тут можна побачити найбільш захоплюючі краєвиди.

Колоси Мемнона – це дві монументальні кам'яні фігури, що зображують Аменхотепа III.

9. Саккара (Гіза)

Саккарою в Єгипті називають некрополь Мемфіса, першої столиці Єгипту. Тут розташовуються десятки порівняно невеликих гробниць, пірамід і храмів.

Але найзнаменитішою і найунікальнішою пам'яткою Саккари є найдавніша з єгипетських пірамід – ступінчаста піраміда Джосера.

Найвідомішою і найунікальнішою пам'яткою Саккари є піраміда Джосер

10. Храм цариці Хатшепсут (Луксор)

На західному березі Нілу в Долині Царів зберігся храмовий комплекс цариці Хатшепсут поруч з заупокійним храмом Ментухотепа II.

Його унікальність в тому, що всі три тераси храму вирубані в скелі. Алею прикрашають кам'яні сфінкси, нижню терасу – статуї орлів, а перед портиком з 22 колонами раніше розташовувалися статуї цариці і фігури левів.

Найголовнішим залом є святилище, розташоване в центральній частині храму. Це зал поклоніння самому Амону-Ра – Богу сонця.

На західному березі Нілу в Долині Царів зберігся храмовий комплекс цариці Хатшепсут.

11. Долина царів (Луксор)

Долиною царів називають найграндіозніше кладовище у світі, воно ж Місто мертвих. Тут поховані Тутанхамон, Тутмос і останній з Рамзесів.

У цій долині досі ведуться археологічні розкопки і відкриваються все нові стародавні гробниці.

Долиною царів називають найграндіозніше кладовищі у світі, воно ж Місто мертвих

12. Піраміди і Великий Сфікс (Гіза)

Піраміди фараонів Хеопса, Хефрена і Мікеріна вважаються найвідомішими пірамідами в Єгипті.

На відміну від піраміди Джосера, ці піраміди мають не ступеневу, а суворо геометричну, пірамідальну форму, а їхні грані точно орієнтовані по сторонах світу.

Великий сфінкс – це найдавніша збережена на Землі монументальна скульптура. Вона була висічена з монолітної вапняної скелі у формі лежачого на піску лева з обличчям фараона Хефрена.