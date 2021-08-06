Заміське житло подорожчало на третину: прогнози ріелторів

Заміські будинки подорожчали на третину. І це не межа, прогнозують ріелтори. Та попри подорожчання, попит величезний. Через затяжний ковідний карантин люди тікають із тісних квартир та купують будинки та дачі, повідомляє Сьогодні.

Таунхауси за 20 кілометрів від Києва нині найбільш популярні. Аби стати власником, доведеться викласти 95 тисяч доларів за 100 квадратів метрів. Гроші немалі, але охочих купити чимало, кажуть ріелтори.

Чим цікаві таунхауси та як купити дешевше

95 тисяч доларів – це ціна за готовий будинок із ремонтом. 3 кімнати та невеличка територія. Є електрокотел. Комуналка – не захмарна. Взимку на місяць виходить до тисячі гривень за опалення. Ще стільки ж – світло, вода, інтернет та охорона.

"Будинок побудований з керамо-цегли. Утеплений мінеральною ватою. Вікна з дорогого профілю. Це дуже теплий будинок, тому комунальні витрати дуже маленькі" , – зазначає ріелторка Ольга Соколова.

Киянці Анні будинок став у 56 тисяч доларів. Ще 15 віддали за ремонт. Але придбали рік тому – на стадії будівництва. Такі – з комунікаціями, інфраструктурою, неподалік міста – купують часто, кажуть рієлтори. За рік ціни зросли майже на третину. І це по всій Україні.

Дача як альтернатива таунхаусу

На околиці Івана-Франківська доведеться за таунхаус віддати 72 тисячі доларів.

"Дуплекс на дві сім'ї – 150 квадратів. Має велику кухню-студію, санвузол, гараж. Також ділянка 3,5 сотки. Тут є всі міські комунікації. Каналізація, вода, газ світло. Всі комунації заведені і будинок зданий в експлуатацію" , – каже ріелтор Нестор Слюсаренко.

Попит мають і, так би мовити, дачі. Без супер-умов і ремонтів, де можна жити до холодів. Неподалік столиці такі вартують до 60 тисяч доларів. А от у передмісті Сум вже утричі дешевше.

"Три роки тому, до пандемії, ми дуже мало продавали в селах. Купували так самі селяни в селян. Мало купували, а в тому році вже був бум, по селам багато запитів, дуже багато" , – каже ріелторка Олена Шульга.

Чи зростатимуть ціни на заміську нерухомість

Бум на заміську нерухомість триватиме, прогнозують рієлтори. Через карантин усі намагаються втекти з квартир. Ціни до кінця року можуть зрости ще на 10 відсотків по усій країні. Та для багатьох українців – заміські будинки не по кишені.

А от у ті села, де хати продають за копійки, або взагалі віддають задарма – ніхто не їде, бо ані роботи, ані інфраструктури. Тож попит лишиться тільки на будинки у передмісті.