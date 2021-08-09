Виявлена тривожна ознака, яка вказує на швидку смерть

Погіршення рухової функції приблизно з 65 років, наприклад, труднощі при вставанні зі стільця або одяганні, є тривожною ознакою, що вказує на швидку смерть. До такого висновку прийшли вчені Франції та Великобританії, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці проаналізували дані про шість тисяч добровольців у віці від 35 до 55 років, які взяли участь в дослідженні Whitehall II в 1985-88 роках, націленого на вивчення впливу соціальних, поведінкових і біологічних факторів на здоров'я в довгостроковій перспективі.

У період з 2007 до 2016 року учасники проходили оцінку рухової функції до трьох разів. У неї входили показники швидкості ходьби, часу підйому зі стільця і сили хвата, а також показники функціонування і труднощів у повсякденному житті, наприклад, одягання, користування туалетом, приготування їжі і покупка продуктів. Потім до жовтня 2019 року реєструвалися випадки смерті незалежно від причини. Результати наукового дослідження опубліковані в журналі The BMJ.

Дослідники виявили, що більш слабка рухова функція була пов'язана з підвищеним ризиком смертності: на 22 відсотки для швидкості ходьби, 15 відсотків для сили хвата і 14 відсотків для часу підйому зі стільця, в той час як труднощі з повсякденною діяльністю були пов'язані з підвищенням ризику на 30 відсотків. У померлих учасників показники часу підйому зі стільця були гірше, ніж у тих, що вижили, за 10 років до смерті, самооцінка рухового функціонування була гірше за сім років до смерті, а також спостерігалося більше труднощів у повсякденному житті за чотири роки до смерті.