Соняшникова олія стала "люксовою", але ціни підуть вниз

Зростання ціни на соняшникову олію в роздробі українських магазинів стало топ-темою за останній рік, повідомляє UBR.

Причин для занепокоєння кілька: в Україні ніколи не було дефіциту сировини, і десятиліттями продукт стабільно поставляється на експорт, де займає 50% світового ринку соняшникової олії. А кількість підприємств з переробки і виробництва з кожним роком зростає і на даний момент налічує більше 15 заводів по всій країні.

Ціна вже підскочила вдвічі

На сьогодні ціна соняшникової олії в популярних супермаркетах в середньому варіюється від 36 грн за 500 мл і 60-70 грн за 850-900 мл, що перевищує минулорічний показник більш ніж удвічі. Експерти кажуть, що в цілому 2020/21 маркетинговий рік запам'ятався сезоном високих цін на всю агропродукцію.

"Настільки істотне зростання цін на соняшникову олію пояснюється високою кореляцією з зовнішнім ринком. Адже з урахуванням помірного зниження внутрішнього споживання, традиційно більш 90% виробленої на українських заводах олії експортується", -зазначила керівник відділу зернових і олійних ринків ІА "АПК-Інформ" Анна Танская.

Відповідно, помічає експерт, ціни на нашому ринку стають все більш волатильними (мінливими) і залежними від світових тенденцій, в тому числі попиту імпортерів, ситуації з котируваннями нафти, пальмового і інших видів олій.

Поряд з високою кореляцією з зовнішнім ринком факторами зростання вартості соняшнику і відповідно олії з нього, що спостерігалося до березня 2021-го, експерт називає погодні аномалії і пов'язані з цим різкі переоцінки обсягів виробництва всіх основних культур, пандемію Covid-19, локдаун, і пов'язані з ними політична нестабільність, економічна напруженість, висока волатильність цін, валют, котирувань, індексів фондових бірж і т.д.

Однак "олії у вогонь" підливають українці, які викладають в своїх соціальних мережах фото з європейських супермаркетів: судячи з них, ціна на соняшникову олію українського виробництва в тій же Чехії не перевищує 35 грн за літр.

За словами експертів, у кожної мережі є політика визначення "лос-лідер" - це продукт, який супермаркет продає себе в збиток або домовляється з виробником, у якого товар залежався, щоб скинути його нижче собівартості, а вони ставлять нульову націнку.

"Одна мережа змінює його раз в день, інша - раз в тиждень, але це є у всіх. Ось там 46,9 чеських крон - це та ціна, по якій товар продається без акції, ринкова ціна. І тоді виходить більше 70 грн за літр. Іншими словами, дорожче, ніж в Україні ", - помітив економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Анна Танская також додає, що питання порівняння цін на дану продукцію в Україні та країнах-імпортерах набагато глибше. І в тому числі він містить в собі операції, пов'язані з ПДВ.

По-перше, варто порівняти цей показник в Україні і низці країн ЄС. По-друге, експортні ціни апріорі не включають в себе ПДВ. Далі, каже експерт, питання "математики і накрутки рітейлу".

Олія без націнок торговельних мереж

В цілому, говорять експерти, продукт, який експортується з України - це найчастіше "сира" олія, яка потім фасується європейськими товаровиробниками і реалізується під брендами продуктових мереж.

"Але часто порівнюють ціну брендованої олії в українському супермаркеті і "Прайвет лейбл" торгової мережі в Європі, на який ціна завжди буде мінімальною, а відповідно все інше - дорожче. Тому що на продукцію власного виробництва у мереж відсутня торгова націнка і абсолютно інші вимоги до оплати", - відзначає заступник директора ІК" ПроАгро Груп "Марія Колесник.

Що стосується України, то дійсно, 850-870 мл соняшникової олії власних брендів великих торгових мереж тримається в середньому на рівні 50 грн.

Ціни через місяць вже можуть бути інші

Ціна на даний продукт восени буде залежати від декількох факторів, кажуть експерти.

По-перше, від врожаю, який в цьому році за оцінками USDA може скласти 16,5 млн тонн проти 13,4 млн тонн в минулому році, тим самим хоча б сезонно обмеживши його подальше зростання або навіть виступити фактором зниження вартості олії в роздробі .

"Ціна все одно, хоча б короткочасно, повинна знизитися, тому що новий урожай і закупівельна ціна на соняшник буде просідати. Але якщо в світі тренди будуть спрямовані на зростання вартості рослинних олій - соняшникової, пальмової, соєвої, то це потягне за собою і українські ціни. Але поки що підстав для цінового зростання немає", - підкреслила Колесник.

За словами Анни Танской, не варто забувати, що у формуванні цін на соняшникову олію закладені собівартість вирощування сировини і витрати на переробку, включаючи постійно зростаючі тарифи на енергоносії, логістику, насіння, засоби захисту рослин тощо.

"Щодо очікуваної вартості соняшникової олії по 100 грн за літр на полицях вітчизняних магазинів, то особисто я вважаю подібні заяви нічим іншим, як інформаційним "вкиданням" і промацуванням реакції населення. Тому як об'єктивних підстав для подібних прогнозів на поточний момент немає" - додала експерт "АПК-Інформ".

За умови збереження сприятливих погодних умов, додає вона, урожай соняшнику в 2021 році обіцяє бути високим як в Україні, так і в РФ, тобто в двох ключових регіонах виробництва.

"Це не може не надати сезонного тиску на цінову ситуацію і, як мінімум, обмежить подальше зростання цін", - зауважила Танская.

Скуповують всі виробництва

Разом з цим, як каже гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, на українському ринку соняшникової олії не все так об'єктивно і "прозоро", як хотілося б. Серед інших причин утримання або підвищення цін на цей продукт він називає "зловживання становищем на ринку".

"З соняшникової олії ми з вами маємо одного найбільшого гравця. Останні кілька років він скуповував всі підприємства в Україні з виробництва соняшникової олії для того, щоб не було конкурентів. І, якщо є один з найбільших гравців, який має надмірну кількість виробництв, то, природно , всі інші, як би не хотіли, не можуть "робити погоду", - зауважив нам Дорошенко.

У той же час, додає він, соняшникова олія - більш "українізований продукт", і не є пріоритетним для іноземців. Там його купують в більшій мірі для різноманітності, а в основному використовують олії з місцевих культур.

Проте фактор залежності від світових цін на рослинні олії залишається вирішальним. А ось вже якщо ціни там підуть вниз, а в Україні в цей час ціна на олію буде залишатися незмінною або рости, то тоді потрібно "бити на сполох", кажуть експерти.

"Ми чекаємо вересня, коли перша продукція нового врожаю прийде на переробні підприємства. А далі - це ринок, і безпосередньо контракти між експортерами та імпортерами. Світ дивиться на ціни на інші олії, які є основними, ціноутворюючими. І імпортер погоджується на ту чи іншу запропоновану ціну на соняшникову олію, тому що на біржах нею не торгують, як іншими оліями", - говорить Колесник.

Дешева заміна соняшниковій олії

Що стосується локального ринку, то Андрій Ярмак з ФАО нагадав про те, що в роздрібну ціну соняшникової олії також входять упаковка, бренд, ступінь очищення, місце продажу - це теж впливає на підсумковий цінник в супермаркетах.

"Соняшникова олія вважається найбільш цінною, і має найбільш високу температуру димлення, тому воно краще для смаження серед всіх інших. Ще є соєва, рапсова, оливкова, арахісова, бавовняна. Наприклад, в жарких країнах для смаження використовують і пальмову олію, вона там вважається найдешевшою і масовою", - говорить Ярмак.

Тому в цілому експерти не виключають і такого варіанту, що, якщо з якихось причин вартість соняшникової олії буде значно підвищуватися, споживач і виробники будуть намагатися замінити її якоюсь іншою, за умови, що ціни на них будуть більш прийнятними.