Прем'єра Сент-Вінсента і Гренадін поранили в голову

Прем'єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадін Ральф Гонсалвеш отримав поранення голови під час демонстрації протесту в столиці та госпіталізований, повідомляє Інтерфакс.

Як стверджує місцевий інтернет-портал NEWS 784 з посиланнями на владу, прем'єр зазнав нападу, коли, вийшовши з автомобіля, пішки проходив повз протестувальників проти обов'язкової вакцинації, які заблокували в'їзд до будівлі парламенту.

Один з демонстрантів кинув в прем'єра якийсь предмет, який потрапив йому в голову, після чого політик був госпіталізований з сильною кровотечею.

За повідомленням влади, зараз глава уряду відновлюється під наглядом персоналу лікарні, де залишиться на ніч для спостереження. Для подальшого лікування його доставлять до Барбадосу.

Сам Гонсалвіш повідомив, що одужує.