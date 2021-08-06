Росія "ПП-2" буде політично шантажувати Україну - МЗС Польщі

Глава польської дипломатії Збігнєв Рау заявив, що за останні 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, який покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау сказав, що "Польща завжди готова говорити про напрямки своєї політики", передає Польське радіо.

В інтерв'ю Рау порушив питання верховенства права, газопроводу Nord Stream 2 і політики щодо Росії. Дипломат також запевнив у хороших відносинах між Польщею та Сполученими Штатами і в співробітництві, яке відбувається в межах Вишеградської групи.

"Ми є частиною західного суспільства і завжди вважали, що ми – Захід. Ось чому ми відчуваємо, що Європейський Союз також є нашою власністю, і що ми маємо однакове право вирішувати напрямок європейської інтеграції та майбутню форму Співтовариства" , – сказав польський міністр.

Збігнєв Рау також згадував про відсутність спільної політики держав-членів щодо Росії.

"Росія сигналізує про те, що вона використовуватиме газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України і Центральної Європи" , - сказав міністр.