"Манчестер Сіті" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу

"Манчестер Сіті" оголосив про покупку півзахисника "Астон Вілли" та збірної Англії Джека Гріліша за 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 117,5 млн євро). Цей трансфер став найдорожчим в історії британського футболу, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання The Guardian, раніше рекорд належав "Манчестер Юнайтед", який у 2016 році заплатив за француза Поля Погба 89,3 мільйона фунтів. Відзначається, що незабаром клуб, за який виступає українець Олександр Зінченко, може підсилити зірка "Тоттенхема" Гаррі Кейн, що дозволить ще раз побити цей рекорд. Лондонський клуб хоче отримати за свого нападника близько 150 мільйонів фунтів.

Гріліш став шостим футболістом в історії, за якого заплатили як мінімум 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Список інших гравців виглядає так:

Неймар із "Барселони" в ПСЖ за 198 млн фунтів у 2017 році. Кільян Мбаппе з "Монако" в ПСЖ за 163 млн фунтів у 2018-му. Антуан Грізманн з "Атлетіко" в "Барселону" за 107 млн фунтів у 2019-му. Філіпе Коутіньйо з "Ліверпуля" в "Барселони" за 105 млн фунтів у 2018-му. Жоао Фелікс із "Бенфіки" в "Атлетіко" за 104 млн фунтів у 2019-му.