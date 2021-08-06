Через негоду 8 областей залишилися без електроенергії

Станом на ранок п'ятниці внаслідок негоди без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у восьми областях України. На території західних областей рятувальники ліквідували наслідки 155 повалених дерев, а також відкачували воду з підвальних приміщень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 7.00 6 серпня у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях (Хмельницька - 206, Київська - 63, Тернопільська - 42, Чернівецька - 39, Львівська - 36, Вінницька - 29 Житомирська - 23 і Кіровоградська - 2)", - повідомляється на сайті відомства вранці в п'ятницю.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Разом із тим повідомляється, що протягом 5-6 серпня на території мм. Борщів, Заліщики, сіл Більче-Золоте, Мушкатівка (Тернопільська обл.) було частково підтоплено 2 житлових будинки, 8 підвальних приміщень, 10 дворів, 8 господарських будівель і 1 насосна станція (внаслідок чого тимчасово припинена подача води в м.Борщів, близько 7 тис. населення), в м.Зборів і с.Малинівка Тернопільського району розрізано і прибрано 5 повалених дерев. Жертв і постраждалих немає. Відкачано 365 куб. м води.

У м.Хмельницький (Хмельницька обл.) підтоплено 5 підвальних приміщень, у Кам'янець - Подільському районі частково пошкоджено 4 покрівлі (прибудова до клубу, 2 житлових будинки, дитячий навчальний заклад, який не працює, південна вежа фортеці), розрізане і прибрано 81 повалене дерево. Жертв і постраждалих немає. Відкачано 2 тис. 590 куб. м води.

У Тульчинському районі (Вінницька обл.) були підтоплені 1 підвальне приміщення, в Вінницькому, Жмеринському, Тульчинському, Хмельницькому, Гайсинському та Могилів - Подільському районах розрізано і прибрано 61 повалене дерево. Жертв і постраждалих немає. Відкачано 10 куб. м води.

На території Чернівецької області розрізано і прибрано 8 повалених дерев. Жертв і постраждалих немає.