Ситуація з лісовими пожежами на півдні Європи загострюється

На півночі столиці Греції ситуація з пожежами може вийти з-під контролю. Енергогенеруюча компанія відключила подачу електроенергії в регіоні, повідомляє DW.

Здійснено евакуацію населення за 25 кілометрів на північ від центру Афін. Поліція перекрила у зоні з пожежами центральний автобан країни між Афінами та Салоніками. Протягом останніх 24 годин в Греції зареєстрували 92 осередки пожеж.

На грецькому півострові Пелопоннес до гасіння вогню були залучені численні команди рятувальників, оскільки полум'я загрожувало дійти до Олімпії - стародавнього містечка, де проходили перші Олімпійські ігри. Там спалахнуло сім пожеж, але вогонь встигли локалізувати, так само як і на півночі Афін, оскільки стих вітер. Тим часом численні пожежі спалахнули на лісистому острові Евія, який є другим за величиною у країні.

Лісове відомство Туреччини протягом 5 серпня зафіксувало 180 пожеж, з яких 12 ще не перебувають під контролем пожежників. Внаслідок дії вогню та спричиненого ним диму загинули восьмеро людей.

Десятки тисяч жителів країни та туристів змушені були покинути свої домівки та готелі. За оцінками, близько 100 тисяч гектарів лісів і полів пошкоджені вогнем. Пожежі також наблизилися до вугільної електростанції, через що жителів прилеглих територій довелося евакуювати. Наразі вогонь там приглушили.

З Італії також повідомляють про сильні пожежі у лісах, зокрема на Сицилії, Сардинії, у Калабрії, Палермо та інших регіонах на півдні країни. Влада Італії заявляє про мільйонні збитки для довкілля, туризму та економіки. Вогонь знищив тисячі гектарів лісів та сільськогосподарських земель.

У Болгарії тим часом 5 серпня оголосили другий найвищий рівень тривоги для 24 з 28 регіонів - також у столиці Софії, де проживає близько 1,5 мільйона жителів. Дві великі пожежі на півдні країни були взяті під контроль. Унаслідок пожеж загинули дві людини.

Пожежі спалахують також в Албанії, країна попросила про допомогу в міжнародної спільноти. На заклик уже відгукнулися Нідерланди, які обіцяють надати пожежний гелікоптер. Одна людина, за останніми даними, стала жертвою вогню.

У Північній Македонії так само горять ліси - наразі зафіксовано вісім осередків пожеж, одна людина загинула у вогні. У країні на 30 днів запроваджена надзвичайна ситуація. Крім того, пожежі спалахують у Косово, де також повідомляють про одного загиблого.