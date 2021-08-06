Литва поновила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Литва поновила роботи з укладання колючого дроту на кордоні з Білоруссю, аби відгородитися від потоків нелегальних мігрантів.﻿ Чотириметрову стіну хочуть побудувати за два роки, повідомляє Деловая столица.

"Бюджет проекту може скласти 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю — 670 км" , — розповіли в Державній прикордонній службі Литви.

Огорожу встановлять не вздовж усього кордону — через особливості ландшафту або наявність водойм.

Висота стіни — 4 м. Її виготовлять з металевої зварної стрижневої сітки, зверху натягнуть колючий дріт. Перед забором також буде додаткова лінія з колючим дротом.

Як писали раніше, в середині липня Литва звернулася до ООН через збільшення потоку нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Сейм Литви в невідкладному порядку схвалив внесення змін до міграційного законодавства й оголосив збільшення потоку нелегалів "гібридною агресією".

Пізніше офіційний Вільнюс звернувся до Києва з проханням про допомогу через критичну ситуацію на кордоні. 28 липня Кабінет міністрів України прийняв рішення відправити в Литву технічні засоби для облаштування кордону — колючий дріт. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це допоможе Литві впоратися з міграційним кризою, спровокованою самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

На початку серпня Литва почала повертати нелегальних мігрантів в Білорусь.