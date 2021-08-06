Литва поновила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Литва поновила роботи з укладання колючого дроту на кордоні з Білоруссю, аби відгородитися від потоків нелегальних мігрантів. Чотириметрову стіну хочуть побудувати за два роки, повідомляє Деловая столица.
"Бюджет проекту може скласти 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю — 670 км", — розповіли в Державній прикордонній службі Литви.
Огорожу встановлять не вздовж усього кордону — через особливості ландшафту або наявність водойм.
Висота стіни — 4 м. Її виготовлять з металевої зварної стрижневої сітки, зверху натягнуть колючий дріт. Перед забором також буде додаткова лінія з колючим дротом.
Як писали раніше, в середині липня Литва звернулася до ООН через збільшення потоку нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Сейм Литви в невідкладному порядку схвалив внесення змін до міграційного законодавства й оголосив збільшення потоку нелегалів "гібридною агресією".
Пізніше офіційний Вільнюс звернувся до Києва з проханням про допомогу через критичну ситуацію на кордоні. 28 липня Кабінет міністрів України прийняв рішення відправити в Литву технічні засоби для облаштування кордону — колючий дріт. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це допоможе Литві впоратися з міграційним кризою, спровокованою самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
На початку серпня Литва почала повертати нелегальних мігрантів в Білорусь.