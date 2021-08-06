Безпліддя і вакцинація: науковці розвіяли чутки щодо COVID-щеплення

Ці чутки не нові, але у них і надалі вірять: мовляв, вакцини від коронавірусу можуть призвести до безпліддя у чоловіків і жінок. Наскільки ці побоювання виправдані?﻿ "Щеплення проти коронавірусу робить людей безплідними!" - ці та інші подібні твердження вже місяцями поширюються у соціальних мережах, повідомляє DW.

Спочатку припускалося, що передусім жінки мають непокоїтися про свою здатність продовжити рід. Для цього наводили таке біологічне пояснення: мовляв, вироблені за допомогою вакцини антитіла можуть знешкоджувати не лише коронавірус, але також атакують білки, що беруть участь у формуванні плаценти в матці.

Згідно з цим поясненням, це начебто відбувається таким чином: мРНК-вакцини компаній BioNTech/Pfizer та Moderna надають організму "інструкцію зі зборки" у вигляді мРНК для антитіл до поверхневого білка коронавірусу, так званого спайкового білка. За цією "інструкцією" деякі клітини продукують спайкові білки, що викликає імунну відповідь, яка, своєю чергою призводить до формування антитіл проти цих спеціальних вірусних протеїнів.

"Повністю безпідставні припущення"

Однак дехто припускає, що антитіла начебто діють й проти ще одного білка, синцитин-1, який бере участь у формування плаценти у матці й є необхідним для успішної вагітності. Причиною для атаки антитіл при цьому, за словами прихильників цього міфу про безпліддя, називається подібність спайкового білка і синцитину-1.

При цьому спайковий білок коронавірусу складається з 1273 амінокислот, а синцитин-1 - з 538. Дослідники виявили лише одну послідовність з п'яти амінокислот, яка є подібною у цих двох протеїнів. Але й вона не є ідентичною. Усім цим "подібність" і обмежується.

Якби припущення про те, що імунна відповідь, викликана вакциною, може зробити безплідною, відповідала дійсності, "тоді б також, чи навіть передусім, до безпліддя призводило б і захворювання на COVID-19" , пише Удо Маркерт (Udo Markert), керівник лабораторії плаценти Університетської клініки Єни та президент Європейського товариства репродуктивної імунології, у спільній заяві зі своїм колегою Еккегардом Шлойснером (Ekkehard Schleußner), директором пологового будинку Університетської клініки Єни і віцепрезидентом Німецького товариства перинатальної медицини.

"З точки зору досліджень плаценти та репродуктивної медицини, ці, між іншим, широко поширені припущення є повністю безпідставними!" - зазначають науковці, рекомендуючи жінкам робити щеплення.

Кошмар для чоловіків

Втім, не лише жінки змушені хвилюватися через непідтверджені припущення та фальшиві повідомлення. У соціальних мережах також поширюються і новини про буцімто негативні наслідки щеплень на чоловіче репродуктивне здоров'я.

Однак дослідження з США вказує на протилежні висновки. Науковці проаналізували сперму 45 чоловіків до та після щеплення мРНК-вакциною і не змогли встановити жодного негативного впливу щеплення на спроможність цих осіб продовжувати свій рід.

"У жодного з досліджуваних чоловіків ми не змогли встановити, що щеплення мало якийсь вплив на їхню сперму", - розповідає Деніел Нассау, уролог та один із співавторів дослідження. Він впевнений, що збільшення кількості учасників експерименту не призвело б до зміни результатів.

Водночас Раджит Рамасамі, професор урології Університету Маямі, що разом з Нассау брав участь у проведенні дослідження, вказує у статті в журналі The Conversation на небезпеку, яку таїть COVID-19.

Коронавірус небезпечніший за щеплення

Щеплення від COVID-19 не є причиною ані проблем з ерекцією, ані безпліддя, пише Рамасамі.

"Правдою є наступне: SARS-CoV-2, вірус, який викликає COVID-19, створює ризик отримати ці обидва захворювання", - додає він.

Згідно зі словами Рамасамі, вірус може шкодити не лише формуванню сперми та здатності продовжувати рід, але й призводити до еректильної дисфункції.

Водночас такі висновки не є чимось абсолютно неочікуваним, пише вчений. Інші віруси на кшталт паротиту чи вірусу Зіка можуть викликати запалення та шкодити репродуктивному здоров'ю.