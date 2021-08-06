У Львівському аеропорту бажаючі зможуть зробити щеплення

З сьогоднішнього дня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу. Вакцинувати будуть людей, які мають квитки на літак, повідомляє РБК-Украина.

Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо забезпечення безпеки осіб та збільшення кількості провакцинованих.

Там використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronaVac.

В перспективі Центр працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації.

Крім того, у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.

Станом на 5 серпня 2021 року в області провакцинували 385 031 людину, з них 62 630 - у центрах вакцинації населення.

Інна Собора