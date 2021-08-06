На заході України є загроза підтоплень та селевих потоків

У західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки, повідомляє РБК-Украина.

Сьогодні через негоду﻿ очікуються підйоми води над рівнями протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Також 6 та 7 серпня на річках басейнів Прута та Сірету та лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) на 0,2-1,0 м може піднятись рівень води в річках, без негативних наслідків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з затопленням понижених місць в населених пунктах, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів грунту (рівень небезпеки помаранчевий)

Автор: Анастасія Рокитна