В Україні викрили зловмисників, які заробляли на лікуванні військових

Служба безпеки України викрила масштабний механізм "відмивання" коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.

Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію.

Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

печатки, штампи, відтиски;

документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.