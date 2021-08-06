Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Учора котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинили рости, а до кінця торгової сесії навіть дещо знизилися.

Зростання пропозиції валюти від експортерів, які усвідомили, що курс почав знижуватися, дозволив Національному банку вийти з покупкою і поповнити свої золотовалютні резерви на 5 млн доларів. Рівень 27 гривень стримав зростання і тепер буде виступати опором на шляху долара вгору. Сьогодні торгівля продовжиться при відносному рівність попиту-пропозиції: нерезиденти вже в основній масі конвертували отримані дивіденди, і їх покупки не надаватимуть такого впливу, як в попередні дні. Тому сьогодні котирування або будуть коливатися в неширокому діапазоні, або продовжать рух вниз.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,85/26,95 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в четвер вранці продавали по 27,03-27,04 гривень, вдень цінник опустився до 27 гривень рівно, а до вечора - до 26,95-26,97 гривень. Таким чином, за день долар подешевшав на 8 копійок. Сьогодні вранці продажі стартують з 27,96-27,97 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності.

Євро на ринку FOREX в четвер завмер на місці і торгувався в 29-пунктовому діапазоні 1,1827-1,1856 долара. У п'ятницю вранці зниження продовжилося до 1,1818 долара. Готівковий євро вчора подешевшав синхронно з готівковим доларом, правда, всього на 6 копійок: вранці євровалюту в Києві продавали по 31,94-31,95 гривень, а до вечора - вже по 31,88-31,89 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,85-31,88 гривень. Далі багато буде залежати від того, чи продовжить гривня зміцнюватися. В цьому випадку накладення двох чинників призведе до здешевлення євро ще на кілька копійок.

Російський рубль в четвер торгувався в діапазоні 73,00-73,30 рубля за долар. Станом на 8:00 п'ятниці він затиснутий між 73,08 і 73,12 рубля за долар. Готівковий рубль в четвер подорожчав на 2 копійки, з 3,65-3,67 до 3,67-2,69 гривень за 10 рублів. В районі 3,66-3,69 гривень за 10 рублів його продаватимуть і сьогодні; не виключене зростання до 3,70 гривень протягом дня.