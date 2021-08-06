Moderna заявила про ефективність у 93% через пів року після COVID-щеплення

Компанія Moderna Inc. (SPB: MRNA) повідомила про ефективність своєї вакцини від COVID-19 в 93% навіть через пів року після вакцинації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми раді повідомити, що наша вакцина проти COVID-19 показує тривалу ефективність в 93% через шість місяців після вакцинації", - заявив генеральний директор компанії Стефан Бансель.

Клінічні випробування препарату раніше показували, що препарат відразу після завершення вакцинації дає ефективність в 94%.

ЗМІ відзначають, що компанії Pfizer (SPB: PFE) і BioNTech, спільно розробили вакцину проти COVID-19 за схожою з розробниками Moderna технології, в липні повідомили, що ефективність дії їх вакцини через пів року знизилася з 96% до 84%.

Крім того, Бансель зазначив, що Moderna розробляє бустерні дози препарату, і вони будуть потрібні до зимового сезону. За його словами, в ситуації швидкого поширення штаму "дельта" люди втомилися носити маски, а з настанням осені й зими все більше людей будуть переміщатися в приміщення, що може привести до зростання числа заражень серед вакцинованих.

"З огляду на накладення цих факторів, ми вважаємо, що третя, бустерна, доза, ймовірно, буде необхідна напередодні зимового сезону", - заявив він.

Також компанія повідомила, що завершила первинне дослідження вакцини COVID-19 наступного покоління, її буде легше зберігати і транспортувати, ніж нині застосовуваний препарат. Разом з тим, в компанії ведеться розробка препарату, який запропонує захист відразу від грипу, COVID-19 і інших вірусів.