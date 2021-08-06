Ремонти варто закінчити до кінця літа: актуальні ціни

Літо пролітає швидко, а ремонт може тривати роками. Деякі роботи доцільніше і вигідніше завершити поки за вікном сухо і тепло, повідомляє UBR.

Аналітики сервісу Kabanchik.ua поділилися інформацією про найактуальніші ремонтні роботи, які краще встигнути зробити до настання холодів.

Встановити металопластикові вікна

Установка склопакетів - одна з найбільш затребуваних ремонтних робіт у літній час. У гарячий сезон на установку вікон доводиться 38% від обсягу всіх замовлень за рік.

Така затребуваність обумовлена сприятливими погодними умовами та низьким середнім чеком - 1300 грн за замовлення. На 36% нижче, ніж у піковий осінній сезон.

Для монтажу склопакетів краще вибирати фахівця, який виконає роботи за стандартами установки - утеплить прорізи між рамами й отворами не монтажною піною, а спеціальними багатошаровими матеріалами.

Такий підхід підвищить ефективність збереження вікнами тепла в майбутньому.

Відремонтувати дах

Відремонтувати дах можна тільки в літній час. Адже вітер і дощ при заміні покрівлі протипоказані. Роботи краще починати в липні або в серпні - погода в цей час сприятлива, а ціни на послуги майстрів ще не такі високі, як у гарячий сезон.

У середньому послуги майстрів у літній період обходяться в 6800 грн за одне замовлення.

Поклеїти шпалери і пофарбувати стіни

Фарбувати стіни і клеїти шпалери також краще в теплу пору року. Завдяки теплій погоді клей або фарба висохне швидко і рівномірно.

У підсумку можна уникнути тріщин і бульбашок на пофарбованій поверхні, відшарованих полотен шпалер, вічних супутників "зимового" ремонту.

Деякі вважають за краще клеїти шпалери восени. Однак у цьому випадку є ризик застати сезон дощів. Осіння вогкість не дасть матеріалами як слід висохнути, і через якийсь час доведеться робити ремонт заново. Взимку ж навпаки: через опалення і перепаду температур клей застигає або занадто швидко, або занадто повільно.

Середній чек за поклейку шпалер влітку - 1 924 грн, зняття старих обійдеться у 2100 грн, а фарбування - 2400 грн за замовлення.

Зробити стяжку підлоги

Незалежно від типу і матеріалу стяжки, процес висихання повинен бути поступовим і природним. У теплу погоду стяжка просохне краще і не дасть тріщин. Якщо проводити роботи в умовах працюючого опалення, є ризик отримати нерівну поверхню.

Якщо літо видалось не жарким, а вологість у приміщення низька, то стяжку потрібно зволожувати додатково. В середньому стяжка підлоги обходитися влітку в 5500 грн за замовлення.

Замінити радіатор

При заміні радіатора у квартирі влітку не потрібно звертатися до комунальних служб для відключення подачі води в систему. Всі роботи можна виконати без поспіху, не створюючи сусідам незручності відключенням обігріву.

Однак є і мінус: після завершення робіт монтажники не можуть відразу перевірити надійність і герметичність усіх з'єднань батарей до опалювальної системи будинку. Адже якщо буде витік, виявити дефект можна, коли почнеться опалювальний сезон.

Утеплити фасад

Літо - найкращий сезон для фасадних робіт. Адже при низьких температурах працювати з деякими матеріалами проблематично. Наприклад, не можна правильно укласти утеплювач. Він може відшаруватися і частково втратити теплоізоляційні властивості.

Попит на фасадні роботи виростає з кінця вересня. У цей час багато хто розуміє, що в будь-який момент може початися сезон дощів і поспішають утеплити будинок у максимально стислі терміни.

Однак знайти вільного майстра в період ажіотажу непросто. Адже багато хто з них уже завантажені замовленнями.