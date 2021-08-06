Посол України в США повідомила про завершальний етап підготовки візиту Зеленського

Підготовка візиту президента Володимира Зеленського у США виходить на фінішну пряму. Український лідер зустрінеться з президентом Америки Джо Байденом 30 серпня.﻿ Про це посилаючись на слова посла України в США Оксани Маркарової, повідомляє РБК-Украина.

За її словами, змістовні зустрічі відбулися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"У пріоритеті - підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня" , - написала вона.

Метою Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами для захисту суверенітету та територіальної цілісності, у підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в модерну, економічно сильну демократичну країну.

"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту №1" , - зазначила Маркарова.

Анастасія Рокитна