Мінагрополітікі озвучило прогноз по урожаю гречки

Мінагрополітікі озвучило прогноз по урожаю гречки

Врожай гречки цьогоріч по всіх категоріях господарств прогнозується на рівні 100 тис. т, повідомляє AgroPortal.

За попередніми даними експорт гречки може скласти 7 тис. т, імпорт — 25 тис. т, а залишки на кінець маркетингового року — 15 тис. т.

Як зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства, потенціал виробництва зерна — в межах 80 млн т, олійних культур — 22 млн т.

Довідка: виробники крупяних культур отримають цього року держпідтримку. У 2021 році на цей напрямок виділено 50 млн грн. Субсидії надаватимуться на безповоротній основі у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувалися гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур) у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем. Наразі Порядок направлений на затвердження до Кабінету Міністрів.

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