Мінагрополітікі озвучило прогноз по урожаю гречки

Врожай гречки цьогоріч по всіх категоріях господарств прогнозується на рівні 100 тис. т, повідомляє AgroPortal.

За попередніми даними експорт гречки може скласти 7 тис. т, імпорт — 25 тис. т, а залишки на кінець маркетингового року — 15 тис. т.

Як зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства, потенціал виробництва зерна — в межах 80 млн т, олійних культур — 22 млн т.

Довідка: виробники крупяних культур отримають цього року держпідтримку. У 2021 році на цей напрямок виділено 50 млн грн. Субсидії надаватимуться на безповоротній основі у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувалися гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур) у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем. Наразі Порядок направлений на затвердження до Кабінету Міністрів.