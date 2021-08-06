Поліція перешкодила акції протесту представників Нацкорпусу в Києві

Сьогодні, 6 серпня, в Києві представники Нацкорпусу планували акцію протесту щодо затримання своїх соратників в Харкові.

Про це повідомляє Telegram-канал Политика Страны.

За даними самого Нацкорпусу﻿, поліція заблокувала автобуси з представникам Азовського руху, які їхали з Харкова.

"Майже о 3 год ночі у місті Валки (Харківська обл.) СБУ зупинила автобуси з нашими людьми, які їхали підтримати харківських патріотів на суді в Києві", - говориться у повідомленні.

Представники руху запевнюють, що спецпризначенці навмисне затягували час, проводили обшуки та записували особисті дані.

"Таким діями СБУ лише підтвердила висновок зі вчорашньої заяви Національного Корпусу про те, що влада страшенно боїться націоналістів і в кращих традиціях часів Януковича тисне сфабрикованими справами, аби зачистити вулиці. Однак нічого в них не вийде. І згуртованість патріотів сьогодні під судом буде цьому підтвердженням", - повідомили націоналісти.

Вони також закликали сьогодні збиратись о 10:00 під Шевченківським районним судом Києва.