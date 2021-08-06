Ціна газу в Європі продовжує зростати

Ціна газу в Європі, що на минулому тижні штурмувала планку в півтисячі доларів за тисячу кубометрів, після традиційної корекції у вихідні робить ривок до нових рівнів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна газу з поставкою в п'ятницю на хабі TTF в Нідерландах досягла $520 за тисячу кубометрів.

В середньому за період з початку року контракт "на день вперед" на TTF коштує вже $301 за тисячу кубів.

Більше 80% продажів "Газпрому" до Європи зараз здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису - від місяця вперед на рік уперед. Спостережуваний рівень цін миттєво не відіб'ється на контрактних цінах компанії, але в подальшому надасть їм підтримку в разі корекції.

До бюджету концерну на 2021 рік закладена середня ціна експорту газу в далеке зарубіжжя в $170 за тисячу кубів. Нещодавно "Газпром" підвищив оцінку середньої ціни свого експорту в далеке зарубіжжя в 2021 році до $240.