Як продавці обманюють українців на ринках

Продавці на ринках дуже часто обманюють покупців і застосовують різні хитрощі, повідомляє РБК-Україна.

Як не стати їх жертвою розказав виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Перша схема - це підкручені ваги на ринках. Завжди звертайте на це увагу!

"Зазвичай вони все закидають товаром, і ви не бачите цифри на вагах. Я зазвичай підходжу і кладу на ваги свій телефон. Для мене це контрольна вага. Якщо я бачу, що він на вагах важить більше, то я пропоную розв'язати проблему по-хорошому або по-поганому. По-хорошому - це мені дають товар на суму різниці або відшкодовують грошима. По-поганому - я йду до адміністрації ринку, ми розвертаємо ваги, викликаємо поліцію і за фактом обрахунку і обважування починаємо конфліктувати" , - розповів Несміянов.

Друга схема - це коли вам неправильно рахують суму на калькуляторі. Завжди перераховуйте на своєму, рекомендує експерт. Також стежте за здачею, дуже часто покупцеві "заговорюють зуби", щоб обрахувати.

"Ви замовили різні продукти, вони вам на калькуляторі щось рахують. Краще продавцеві на базарі не довіряти, ви включайте на телефоні калькулятор. Можна і не рахувати, але щоб продавець це бачив. І головне, даєте велику купюру - 200, 500 грн – артикулюйте і стежте. Тому що людину часто заговорюють, дають здачу не з 500, а з 200. Людина відходить, потім повертається і каже: А 300 грн де? А продавець каже: Я дав з 200 грн" , - попередив Несміянов.

Автор: Людмила Жукова