Porsche і Manthey Team створили спеціальну версію купе 911

Спортивний підрозділ Porsche Motorsport відзначила 25-річчя співпраці з гоночної командою Manthey Racing. На честь цієї події буде виготовлена лімітована серія 911 GT2 RS Clubsport 25, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Всього компанія випустить 30 "ювілейних" купе на базі моделі 911 GT2 RS Clubsport, які адресовані любителям автоспорту.

Автомобіль отримав новий передній і задній бампери, оригінальну світлотехніку, карбоновий капот з центральним повітрозабірником і двома повітроводами з боків. Джерело: Porsche

Натхнення при створенні моделі інженери і дизайнери черпали в моделі 911 GT3 R "Grello" команди Manthey, яка отримала свої ім'я за характерну жовто-зелену ліврею. Тому модель 911 GT2 RS Clubsport 25 прикрашають різні жовто-зелені деталі, включаючи аеродинамічні елементи в бампері, оклади повітрязабірників і спиці 18-дюймових дисків з центральним кріпленням.

911 GT2 RS Clubsport 25 прикрашають різні жовто-зелені деталі. Джерело: Porsche

Природно, що новинки відрізняється від своїх побратимів не тільки кольором. Автомобіль отримав новий передній і задній бампери, оригінальну світлотехніку, карбоновий капот з центральним повітрозабірником і двома повітроводами з боків. Зміни в конструкції повітропроводів в передньому бампері дозволили підвищити ефективність охолодження гальм

У рух болід призводить 3,8-літровий опозитний мотор з двома турбінами. Він розвиває потужність 700 к.с. Джерело: Porsche

Від моделі 935 Clubsport, яка дебютувала в 2018 році, новинка успадкувала ширшу колію і унікальне заднє антикрило, яке отримало нові бічні панелі, а також оригінальні стійки кріплень. Карбоновий дифузор оптимізованої форми, нові вентиляційні отвори і пара хромованих патрубків вихлопної системи формують особливий вид машини ззаду. Салон з каркасом безпеки повністю перекочував з базової моделі 911 GT2 RS Clubsport.

Карбоновий дифузор оптимізованої форми, нові вентиляційні отвори і пара хромованих патрубків вихлопної системи формують особливий вид машини ззаду. Джерело: Porsche

У рух болід призводить 3,8-літровий опозитний мотор з двома турбінами. Він розвиває потужність 700 к.с., яка відправляється до задніх ведучих коліс за допомогою 7-ступінчастою роботизованою коробки передач PDK.

Ексклюзивну версію оцінили в 525 тисяч євро без урахування податків. Джерело: Porsche

Ексклюзивну версію оцінили в 525 тисяч євро без урахування податків. Перші екземпляри відправляться до покупців в січні майбутнього року.