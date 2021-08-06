Італія посилила обмеження для невакцинованих

В Італії посилили обмеження для невакцинованих громадян.

Зокрема, з нового навчального року вчителі, викладачі та студенти університетів повинні будуть пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від Covid-19.

Влада вирішила, що якщо вчителі не нададуть доказів, вони будуть усунені з роботи через п'ять днів.

Також так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання, буде чинний в поїздах і автобусах далекого прямування, поромах або рейсах з вересня.

Крім того, документ необхідно надати для відвідування ресторанів в приміщенні, музею, басейну або спа. Це стосується і культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей, старших за 12 років.

При цьому для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини, тоді як здоровими вважаються люди, які хворіли на коронавірус не більше шести місяців тому.