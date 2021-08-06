Підготовка до навчального року стартувала: як заощадити

Кожна дитина з багатодітної сім'ї в серпні отримає по 2000 гривень. У Кабміні кажуть, що це – гроші на підготовку до школи. Але, як з'ясували фахівці, такої суми не вистачить на збори "з нуля" ні для учня молодших класів, ні для старшокласника, повідомляє Сегодня.

На підготовку до школи в цьому році доведеться викласти в середньому:

молодші класи – 6114 грн;

середня школа – 5754 грн;

старші класи – 7194 грн.

У "кошик" покупок увійшли канцелярія, шкільна форма і спортивний одяг, рахували за цінами інтернет-магазинів на Prom.ua. При цьому, в порівнянні з карантинним 2020 роком, витрати батьків знизяться – в основному за рахунок падіння цін на спортивний одяг.

Набір старшокласника

Зібрати з нуля учня в старшу школу в цьому році варто 7194 грн, на 1240 грн менше, ніж у 2020-му:

одяг – 2970 грн;

взуття – 832 грн;

рюкзаки та сумки – 540 грн;

спортивний костюм – 730 грн;

кросівки або кеди – 720 грн;

канцтовари – 422 грн.

Набір першокласника

На збори першокласника батьки витрачають майже стільки ж, як і торік, – 6114 грн:

одяг – 2830 грн, причому найдорожчі в цій категорії – сорочки і блузки (1260 грн за 3 шт.) і штани (790 грн за 2 пари);

рюкзаки – 750 грн.

взуття – 400 грн;

спортивний костюм – 480 грн;

спортивне взуття та футболки – 440 грн, найпопулярніші – кросівки з підошвою, яка світиться;

канцтовари – 774 грн, найдорожчі – обкладинки для книг (230 грн за 10 шт.), пенали (170 грн) і олівці (96 грн за набір).

Середня школа – найекономніша

На збори п'ятикласника витрачають у середньому 5754 грн – майже стільки ж, скільки у 2020-му:

одяг – 2290 грн;

взуття – 400 грн;

рюкзаки та портфелі – 750 грн;

канцтовари – 954 грн;

спортивний костюм – 480 грн;

кросівки або кеди – в 440 грн.

Як заощадити на зборах у школу

Купувати оптом і заздалегідь

Купувати шкільне приладдя заздалегідь, наприклад, наприкінці липня – початку серпня – набагато дешевше ніж прямо перед початком шкільного року, радять у Prom.ua. Також продавці роблять універсальні набори школяра, вони зазвичай коштують дешевше, ніж купівля всіх вхідних в них товарів окремо. Також, у багатьох продавців від 5-15 шт. діє оптова ціна.

Перечекати ажіотаж

З огляду на те, що незрозуміло, чи будуть школярі вчитися офлайн або онлайн, можна купити базовий набір одягу на перший час, а потім докупити те, що потрібно після того, як спадуть ажіотаж і ціни – наприклад, ближче до другої чверті навчання.

Купувати техніку з рук

Сучасна школа – це не тільки паперові книги і зошити. Для нормального навчання зазвичай потрібен ще й ноутбук, планшет або ПК. Саме на цій категорії покупок можна заощадити – "шкільні" гаджети активно продають на вторинному ринку. Техніку з рук можна купити в середньому вдвічі дешевше за нову (підрахунки за цінами IZI.ua). При цьому 75% пристроїв продаються в доброму стані.

Продавати старі речі

Щоб заощадити на шкільному одязі, можна продати той, що дитина не носить, і купувати або новий, або б/в у хорошій якості. Такий підхід особливо актуальний для тих, чиї діти швидко ростуть, адже тоді дитина не носитиме один і той самий одяг довго. Продати дитяче плаття можна за 140 грн, джинси – за 135 грн, а взуття – за 300 грн (за даними Shafa.ua).