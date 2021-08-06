Топ-5 базових сумок на осінь 2021

Літо добігає кінця, і разом з літнім гардеробом скоро відправляться відпочивати до наступного сезону яскраві літні сумки. А ось яку сумку вибрати для майбутньої осені, щоб вона відповідала трендам і підходила практично до будь-якого одягу, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.

Для того, щоб ви могли більш продумано підходити до складання свого гардеробу, сьогодні піде мова про базові сумки і їх критерії.

фото: instagram.com/leoniehanne

Яким критеріям повинна відповідати базова сумка:

В першу чергу, вона повинна бути високої якості - бо ви купуєте її не на один рік і носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів.

- бо ви купуєте її не на один рік і носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів. Вирішувати ваші завдання. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день.

Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день. В стилі мінімалізм, лаконічна - така сумка не втратить своєї актуальності.

- така сумка не втратить своєї актуальності. Базових кольорів - бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні.

- бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні. Не забувайте про правило пропорційності.

Базові сумки 2021, приклади луків⠀

Крос-боді

З ланцюжком - на вечір

фото: instagram.com/leoniehanne

Тоут

фото: instagram.com/leoniehanne

Рюкзак

фото: instagram.com/leoniehanne

Шоппер

фото: instagram.com/leoniehanne

Автор: Тетяна Турчанікова