Apple покращить камеру старих iPhone

В iOS 15 з'явилася функція автоматичного поліпшення фотографій, повідомляє Лента.Ру.

Користувач майданчика під ніком Doubleluckstur опублікував дві фотографії - зроблені на iPhone під управлінням актуальної iOS і на смартфон із завантаженою бета-версією iOS 15. Обидва зображення були отримані проти сонця таким чином, щоб в кутку фотографії з'явилися специфічні відблиски. Як виявилося, смартфон з більш новою версією ОС автоматично виправив фото, прибравши відблиски від сонця.

Судячи з усього, за нову функцію відповідають вдосконалені алгоритми обробки поста зображень. Так як iOS 15 буде доступна великій кількість iPhone, варто вважати, що дана опція поліпшить камеру не тільки нових, але і старих апаратів Apple.

За словами коментаторів з Reddit, дане нововведення поліпшить користувальницький досвід. Об'єктив iPhone зазвичай збирає відблиски не тільки при зйомці проти сонця, але і інших джерел світла, а також в умовах яскравого штучного освітлення.

"Це чудово. З тих пір, як я купив цей телефон, у мене з'явилося багато відблисків від лінз", - заявив користувач під ніком McNuggets.

«У мене iPhone XS, я прочитав ваш пост і протестував прямо зараз. Працює! » - зауважив Federico1459.