Жителів Києва попереджають про "вибухи" на території міста
У Києві з 10 по 12 серпня можуть звучати "вибухи". Киян просять "не лякатися", адже будуть проводитися навчання військових, повідомляє РБК-Украина.
За рішенням головнокомандувача ЗСУ, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.
Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв.
"Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Навчання будуть проводитися на таких місцях:
- навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК "Міністерський");
- навчальне місце № 2 - підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 - охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 6 - розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).