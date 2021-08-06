У Білорусі зі щитами блокують повернення мігрантів на кордоні з Литвою
Литовські ЗМІ опублікували відео, на якому група мігрантів застрягла на нейтральній смузі на кордоні Білорусі та Литви, повідомляє Европейская правда.
На кадрах видно, що в Литву мігрантів не пускали, а з боку Білорусі їх відганяли якісь люди зі щитами.
Зйомка велася від литовського прикордонного стовпа, де помітна як мінімум одну людину, а також скиглить собака. Видно, як один з мігрантів звертається в сторону литовської сторони:
"Please", - говорить він.
"Go back" - звучить у відповідь.
Тоді чоловік знову повертається до людей зі щитами і, ймовірно, починає розмову з одним з них. Але той вказує рукою у зворотному напрямку.
Офіційно про такі випадки раніше не повідомлялося, але видання стверджує, що вони відбувалися і це підтвердили кілька джерел.