У Росії стався вибух на заводі "Газпрому"

У Західному Сибірі на території одного з підприємств російського газового монополіста "Газпром" прогримів потужний вибух. Через інцидент під загрозою видобуток газу в регіоні, також різко впала кількість "блакитного палива", яке йде в Європу, повідомляє Слово і діло.

Відзначається, що пожежа і подальший вибух відбулися в ніч на 5 серпня в 28 км від одного з російських центрів видобутку газу - міста Новий Уренгой.

Горіла будівля заводу, в якому готувався до транспортування газовий конденсат. Вибух був настільки потужним, що трясло в 20 км від епіцентру, проте постраждалих, за попередньою інформацією, немає, як і загрози розташованим по сусідству об'єктам.

Проте, може зупинитися весь газодобувний комплекс Західного Сибіру, так як влада після вибуху припинили роботу заводу і перекрили збір конденсату. Інцидент також позначився на рівні прокачування газу в Європу - він впав з 2,2 млн кубометрів до менш, ніж 1 млн.