Через 50 років частина України може перетворитися на пустелю

Про те, що існують кліматичні моделі, які прогнозують такі наслідки, заявив гідрометеоролог Денис Пишняк з Національного Антарктичного наукового центру, повідомляє Рубрика.

Вчений пояснив, що кліматичні моделі показують, що в Україні опадів буде значно менше, і у зв'язку з тим, що температура підвищиться на 1-2 градуси, умови на південному сході нашої країни можуть наблизитися до пустельних. За словами гідрометеоролога з Національного Антарктичного наукового центру Дениса Пишняка, клімат буде нагадувати субтропічний вже через 50 років.

Він також додав, що ми можемо вплинути на ці зміни, якщо дотримуватися стратегії Досягнення вуглецевої нейтральності. Згідно з цією стратегією, країни, на частку яких припадає понад 65 відсотків глобальних викидів шкідливих парникових газів і понад 70 відсотків світової економіки, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення нульового балансу викидів до середини поточного століття.

Україна також взяла на себе зобов'язання бути вуглецево-нейтральною, підписавши Паризьку угоду. Мінекології розрахувало, що Україна до 2030 року здатна скоротити викиди вуглецю на 65%. При найоптимістичнішому сценарії, за словами гідрометеоролога, процес зміни клімату на території України можна не тільки уповільнити, а й зупинити, але для того, щоб відкотити кліматичні умови до доіндустріального періоду, потрібно кілька сотень років.