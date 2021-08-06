Шкідливий елемент, якого не повинно бути у вашому дезодоранті

Зіткнувшись віч-на-віч з дезодорантами та антиперспірантами в магазині, ви легко можете заплутатися. Який з них купити? На які інгредієнти звернути увагу, повідомляє WomanEL.

Кілька найбільш важливих інгредієнтів, які слід уникати.

Фталати в дезодорант

Вони зазвичай ховаються за загальним терміном «аромат». Фталати додають, щоб аромат залишався на шкірі довше. Але в цьому випадку приємний запах може дорого обійтися. Передбачається, що фталати перешкоджають виробленню організмом і використання гормону тестостерону - проблема, яка різною мірою характерна як для чоловіків, так і для жінок. Вони також можуть нашкодити фертильності у чоловіків і жінок або навіть завдати шкоди розвитку плода у жінок, які завагітніли.

Але це не єдиний небезпечний інгредієнт

Ще одна група хімічних речовин, на яку слід звернути увагу, - це парабени. Це консерванти, які діють як ендокринні руйнівники. Що означає, що вони порушують нормальну гормональну активність або імітують її. Хоча зв'язок не є остаточним, є побоювання з приводу потенційного зв'язку з раком грудей.

Алюміній також входить в список інгредієнтів, яких слід уникати. Зазвичай він міститься в антиперспірантах, які блокують потовиділення (не в дезодорантах, які діють тільки для маскування запахів). Солі алюмінію розм'якшуються в порах і утворюють гелевидну речовину, яке ефективно блокує пори та бореться з пітливістю.

Проблема в тому, що алюміній в антиперспірантах вже давно підозрюється в тому, що він сприяє розвитку раку грудей як у жінок, так і у чоловіків. Алюміній може проникати через шкірний бар'єр і впливати на тканини грудей. Більшість експертів стверджують, що немає переконливих доказів того, що алюміній дійсно викликає рак грудей. Але все-таки було б добре звести ризик раку до мінімуму.