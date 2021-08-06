В Україні введуть податок на необгрунтовані витрати

Кабінет міністрів готує для внесення в парламент законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю, повідомляє UBR.

Документ передбачає, що Держподаткова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів, розповів глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

"І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - розповів нардеп.

За його словами, Україна як відкрита країна повинна слідувати цивілізованим правилам. Саме тому Гетманцев рекомендує скористатися податковою амністією.

Нагадаємо, в середині червня Верховна Рада прийняла закон №1539-IX (законопроект №5153), який в пакеті з іншими документами передбачає введення в Україні податкової амністії. Президент Володимир Зеленський повернув документ з підписом 19 липня, а вступив він в силу з 21 липня поточного року.

Закон пропонує в період з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022 року провести добровільне декларування активів фізосіб, які були придбані до 1 січня цього року, але з яких не були сплачені податки.