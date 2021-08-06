Під Києвом відбулася ДТП з бронетехнікою

Вранці в п'ятницю, 6 серпня, на 45-му кілометрі автодороги Київ - Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода. Недалеко від села Велика Олександрівка, що в Київській області, на трасі легкові автомобілі опинилися в колоні військової техніки. Рух по дорозі зараз ускладнений, повідомляє Страна.ua.

Патрульні повідомили, що в результаті події є постраждалі.

За їхніми даними, об'їзд здійснюється по зустрічній смузі. Рух на дорозі регулюють патрульні. Незабаром, за інформацією поліції, на місце події приїде слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

На відео, яке публікує "Київ оперативний" видно, що легковики стоять в колоні з бронетехнікою на вказаній ділянці траси Київ-Чернігів. Однак, як вони там опинилися, поки невідомо.