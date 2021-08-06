Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 3-го туру
З 6 по 9 серпня пройдуть матчі 3-го туру Української Прем'єр-Ліги, повідомляє УНИАН.
Розклад матчів
6 серпня
19.30. "Металіст 1925" - "Чорноморець"
Трансляція - "Футбол 1"
7 серпня
17.00. "Рух" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Шахтар" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Дніпро-1" - "Маріуполь"
Трансляція - УНІАН ТБ
8 серпня
19.30. "Зоря" - "Динамо"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Ворскла" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
9 серпня
19.30. "Десна" - "Інгулець"
Трансляція - "2+2"