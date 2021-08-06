Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 3-го туру

Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 3-го туру

З 6 по 9 серпня пройдуть матчі 3-го туру Української Прем'єр-Ліги, повідомляє УНИАН.

Розклад матчів

6 серпня

19.30. "Металіст 1925" - "Чорноморець"

Трансляція - "Футбол 1"

7 серпня

17.00. "Рух" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Шахтар" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Дніпро-1" - "Маріуполь"

Трансляція - УНІАН ТБ

8 серпня

19.30. "Зоря" - "Динамо"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Ворскла" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

9 серпня

19.30. "Десна" - "Інгулець"

Трансляція - "2+2"

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