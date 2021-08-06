Впливові американці закликали владу США помиритися з Китаєм

Впливові американські бізнес-групи звернулися до влади США з закликом відновити переговори з Китаєм і знизити тарифи на імпорт, повідомляє "Лента.ру".

На їхню думку, тарифи гальмують розвиток економіки США. У листі до торгового представника країни Кетрін Тай і міністру фінансів Джанет Йеллен підприємці стверджують, що Пекін виконав всі зобов'язання щодо торговельної угоди. Наприклад, Китай відкрив ринки для американських фінансових установ і знизив бар'єри для експорту сільськогосподарської продукції з США в КНР.

Видання The Wall Street Journal відзначає, що лист відображає зростаюче розчарування деяких американських корпорацій темпами перегляду торговельної та економічної політики щодо Китаю. Бізнес закликає помиритися з КНР і знизити тарифи на китайські товари в цілому.

Лист підписали близько 30 груп підприємців, в числі яких Торгова палата США, Національна федерація роздрібної торгівлі та Асоціація напівпровідникової промисловості.