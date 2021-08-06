Лерос заявив, що за викраденням Чауса стоїть Зеленський

З Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу Президента бути впевненими в тому, що він буде мовчати. Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський. Ця зустріч (можлива зустріч Зеленського і Чауса. - Ред.) - 100% доказ його злочину. І ось ця жага отримати те, що хочеш - його просто засліпила. А люди, які зараз оточують Зеленського, не здатні сказати йому "ні". Більш того, це оточення часто генерує ідеї, за допомогою яких Зеленський буде себе почувати монархом", - зазначив нардеп.

Крім того, Лерос не виключає, що "ідея викрадення Чауса спала на думку Єрмаку або Баканову".

"А Зеленський сказав: клас, зараз ми покажемо, як треба робити спецоперації в сусідніх державах. Чи не прорахувавши хоча б на два кроки вперед, у що це може вилитися. А після викрадення вийшло так, що валіза у них виявилася без ручки. Адже потрібно було якось легалізувати його появу в Україні. А Чаус все-таки жива людина. Він може говорити про те, як його викрадали, хто викрадав; в якому автомобілі він виїжджав. Тому Служба безпеки України доклала всіх зусиль, щоб після появи він нікому в руки не потрапив. Чаус, ймовірно, поки буде мовчати. Думаю, зараз його залякали й, можливо, щось пообіцяли.

Звичайно, важко на сьогодні припускати, що хтось понесе відповідальність за це свавілля. Але я більш ніж упевнений, що вся країна буде чекати того моменту, коли Зеленський перестане бути керівником країни й стане першим в історії України президентом, який сяде у в'язницю", - підкреслив нардеп.

Водночас, Лерос вважає, навряд чи Зеленський вирішив передати Чауса НАБУ:

"Просто з'явився серйозний громадський резонанс, це по-перше. А по-друге, я думаю, що з Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу бути впевненим в тому, що він буде мовчати. Але навіки? До того ж в США могли потурбуватися даними свавіллям СБУ, яка ховає корупціонерів від НАБУ. І зробити дзвінок, який особливо неприємний перед зустріччю президентів США і України ".