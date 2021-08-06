Три секрети, як спілкуватися з людьми, які вас дратують

Найчастіше на роботі нам доводиться мати справу з людьми, які викликають негативні емоції, в тому числі роздратування, але є кілька порад, які допоможуть навчитися комунікувати і з ними, повідомляє WomanEL.

3 секрету, як спілкуватися з людьми, які вас дратують.

Зрозумійте, що ви не можете дружити з усіма

Для початку усвідомте, що всі люди різні і ви не зможете бути в хороших відносинах з усіма і це нормально. Ви можете комусь не подобатися і навпаки, але це не повинно впливати на вашу кар'єру, а тому видихніть і вчіться адаптуватися.

Тримайте емоції при собі

Під час комунікації з дратівливою людиною контролюйте себе і свої емоції, щоб не провокувати сварки та самому не вестися на маніпуляції. Це важко, але краще потерпіти 30-40 хвилин, ніж починати конфлікт.

Конкретика

Відмінний спосіб, як мінімізувати час спілкування це висловлювати свої думки або завдання максимально чітко і зрозуміло, щоб опонент з першого разу все розумів, а значить вам знадобитися менше часу для комунікації.