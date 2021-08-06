Екскерівництво Одеського морпорту підозрюють у розтраті 1,8 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті майна держпідприємства чотирьом колишнім посадовим особам ДП "Одеський морський торговельний порт".

Про це повідомила пресслужба﻿ Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівники держпідприємства у період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ДП «Одеський морський торговельний порт». Вони не відобразили послуги з ескортування суден-газовозів буксирами портофлоту, заподіявши шкоду держпідприємству на суму 1,8 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.