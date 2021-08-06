Екскерівництво Одеського морпорту підозрюють у розтраті 1,8 млн гривень
Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті майна держпідприємства чотирьом колишнім посадовим особам ДП "Одеський морський торговельний порт".
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, керівники держпідприємства у період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна ДП «Одеський морський торговельний порт». Вони не відобразили послуги з ескортування суден-газовозів буксирами портофлоту, заподіявши шкоду держпідприємству на суму 1,8 млн грн.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.