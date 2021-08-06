У світі зафіксували максимальний приріст COVID за три місяці

У світі за добу виявили майже 705 тисяч нових випадків коронавірусу, що є максимумом з 13 травня. Про це свідчать дані Worldometers, повідомляє Кореспондент.

Лідерами по захворюваності залишаються США - 120 945 заражень, Індія - 45 001, Бразилія - 40 054, Іран - 38 674 випадків і Індонезія - 35 764.

Україна знаходиться на 57 місці у світі й на 13 місці в Європі

Відзначимо, що в США кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму за пів року.

При цьому половина всіх випадків і госпіталізацій доводиться на сім штатів з одними з найнижчих показників вакцинації - це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі.

Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучи вважає, що в найближчі тижні через штам Дельта кількість випадків захворювання може вирости до 200 тисяч на добу.